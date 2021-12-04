البرازيل: 221 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في البرازيل تسجيل 221 وفاة بكوفيد-19 و10627 إصابة جديدة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل 615400 والإصابات 22 مليونا و129409.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية البرازيلية اليوم رصد أول إصابتين بالسلالة الجديدة أوميكرون، وهما أول حالتي إصابة بهذه السلالة المتحورة الجديدة في أمريكا اللاتينية.

وأعرب العلماء -إلى جانب الحكومة- عن قلقهم إزاء ظهور سلالة (أوميكرون)، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب أفريقيا الخميس، كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.