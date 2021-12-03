إطلاق موسم إنتاج المشاريع المسرحية للطفل على مستوى الأقاليم الثقافية

أعلنت الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي؛ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إطلاق الموسم المسرحي لإنتاج المشاريع المسرحية للطفل على مستوى الأقاليم الثقافية، واعتماد المعايير والضوابط الخاصة بالعمل المسرحي لمشاريع مسرح الطفل، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالمشاريع المسرحية للموسم المسرحي لعام 2021/2022 م.

وأشارت «الشرنوبي» في بيان صحفي، أن أخر موعد لتلقي المشاريع المسرحية المقدمة للطفل من الأقاليم الثقافية هو الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري حتى يتسنى للإدارة العامة لثقافة الطفل فحصها، والاختيار من بينها على أنه لم يتم الالتفات إلى أي مشروع يقدم بعد هذا الموعد، وأن يرفق بالمشروع المسرحي المقايسة التقديرية بما لا يزيد على مبلغ وقدرة (50000 خمسون ألف جنيهاً فقط لا غير).

وتابعت أنه سيتم توثيق العرض المسرحي فيديو ذو جودة عالية (مكسر) وإرسال نسخة إلى الإدارة العامة لثقافة للطفل، مع ضرورة وضع اسم الإدارة العامة لثقافة الطفل (الإدارة المركزية للدراسات والبحوث) على جميع المطبوعات (بانفلت –بوستر – دعوات) الخاصة بالعروض المسرحية، ولا يجوز تقديم أي مشروع مالم يتم الموافقة على النص مسبقاً من لجنة قراءة النصوص المسرحية بالإدارة العامة لثقافة الطفل، وتكون الأولوية للنصوص التى لم تعرض من قبل.

فى الوقت نفسه، سيتم التعاقد على النص من الإدارة العامة لثقافة الطفل ويصرف من الميزانية الخاصة بها يكون خارج المبلغ المخصص لإنتاج العرض المسرحي، وأن يلتزم المخرج بتحديد الفئة العمرية للأطفال الموجهة إليهم مشروع العرض المسرحي ولن يلتفت إلى المشاريع التي لا تحدد الفئات العمرية المستهدفة من مشروع العرض المسرحي للطفل، ويرفق بالمشروع المسرحي الرؤية الإخراجية المتكاملة للنص المسرحي وكذلك السيرة الذاتية لصناع العمل الفني من (مخرج – مهندس ديكور – ملحن – مؤلف) وإلا لن يتم الالتفات إلى المشروع.

ولفتت إلى أنه يرسل خطاب من الفرع الثقافي بمكان العرض على أن يكون المكان مجهزاً فنياً وأمنياً ومتبعا كافة الاجراءات الصحية والاحترازية أثناء البروفات والعروض المسرحية، و يتقدم المخرج بإقرار يفيد بأنه لم يقدم هذا العمل من قبل سواء داخل الهيئة أو خارجها، كما يتعهد المخرج بعدم ترك الفرقة أثناء الإنتاج وإلا تعرض للمُسائلة القانونية وإيقاف التعامل معه من قبل الإدارة العامة لثقافة الطفل علي أن تتسم المشاريع بالجدية وتنوعها (مسرح بشرى - عرائس - مسرح اسود - اوبريت غنائي) واستهدافها لفئات خاصة (ذوى الاحتياجات الخاصة)، وأن تكون المشروعات قابلة أن يقدمها الكبار للجمهور من الأطفال على أن تكون الأخيرة هي الأساس في الاختيار للنصوص والعروض وذلك حتى يمكن أن يستمر تقديم العرض، وان يراعى فى المشروع المقدم ضرورة إمكانية تنقل العروض إلى أماكن أخرى ولن يلتفت إلي العروض التى تتطلب امكانيات خاصة تعيق نقلها، و توفير مستلزمات الإنتاج والتجهيزات الفنية للمواقع قبل إقامة العروض بوقت كاف، كي يتسنى للفرقة إكمال عناصر العرض على أفضل وجه فى فسحة جيدة من الوقت.

وأضافت أنه سيتم اختيار نصوص حديثة ألفت خصيصاً لأطفال عصر التكنولوجيا بهدف محاكاة البيئة، مع مراعاة التوظيف التراثي في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة والتاريخية، وأن يكون لكل محافظة شريحة (عرض مسرحي) محافظة ويجوز للفرع الواحد تقديم أكثر من عرض في حال اختلاف نوعه، وأن الأولوية في الإنتاج للمشروعات المسرحية الجيدة وتقوم بتحديدها لجنة اختيار المشاريع المسرحية بالإدارة العامة لثقافة الطفل بعد مناقشة المخرج ثم مهندس الديكور في حالة موافقة اللجنة، علماً بأنه لن يتم الموافقة على صرف قيمة الإنتاج إلا بعد الإجازة الرقابية وموافقة لجنة المتابعة على العرض والمؤكدة لجدية الإنتاج ومطابقته للمشروع الموافق عليه، على ان يلتزم كل إقليم ثقافي بإرسال مشروعات للإنتاج المسرحي تشمل إحداهما المناطق الحدودية والنائية على أن يقدم كل فرع مالا يقل عن ثلاث مشروعات مسرحية، ويحق للإدارة العامة لثقافة الطفل لها حق الاختيار النهائي سواء من المشروعات المقدمة أو من خارجها بما يتناسب مع الموقع.