الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

صورة من الاحتفاليه
صورة من الاحتفاليه

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمقر مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من ديسمبر، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وبمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

وأشاد محافظ الوادي الجديد بالعروض الفنية والرياضية والترفيهية التي قدمها المشاركون، موجهاََ التحية والتقدير لهم ولأسرهم وللمشرفين على التدريب.

 وأكد المحافظ خلال كلمته على دعم المحافظة الكامل لدمج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات اللازمة للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.

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محافظ الوادي الجديد الاحتفالية مركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الإحتياجات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة دعم المحافظة الكامل لدمج وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة

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