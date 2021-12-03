سمير فرج يكشف مكاسب مصر من تنظيم معرض إيديكس 2021

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الصناعة العسكرية بدأت في مصر منذ الخمسينيات مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحتى هزيمة 67، مشيرا إلى أن الجيش فقد معظم أسلحته في الحرب، وكان من غير المعقول أن ننتظر صناعة سلاح جديد، ومن وقتها بدأنا الاستيراد وحتى حرب 1973.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال "لازم نفوق للصناعات العسكرية"، لأنه من غير المعقول أننا وسط الحرب تنفذ الذخيرة وننتظر الاستيراد من الخارج، ولذلك أمر السيسي بتحديث كل المصانع العسكرية، ومن هنا بدأنا ننطلق في صناعة الأسلحة، وبدأنا نصنع الدبابة، واليوم نمتلك أسلحة جيدة، حتى وصلنا إلى تصنيع طائرة دون طيار.

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