الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» في إسرائيل

أوميكرون» في إسرائيل
أوميكرون» في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 حالات جديدة بالمتحور الجديد من مرض فيروس كورونا (أوميكرون) لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7 حالات.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن الحالات الجديدة هم 4 مسافرين عادوا مؤخرا من جنوب إفريقيا وجميعهم لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هناك شكوك كبيرة حول 27 حالة اشتباه بالإصابة بمتحور أوميكرون في إسرائيل.

ووفقا للوزارة، فإن 22 شخصا من أصل 27 لم يتلقوا التطعيم، في حين أن 8 منهم قد عادوا مؤخرا من الخارج.

وسجلت إسرائيل اليوم 478 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1344804 من بينهم 8199 حالة وفاة، و5369 حالة نشطة و112 حالة خطيرة.

ووفقا للأرقام وزارة الصحة الإسرائيلية، فأن أكثر من 6.35 مليون شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم، في حين أن أكثر من 5.77 مليون شخص تلقوا جرعتين، وأكثر من 4.09 مليون شخص ثلاث جرعات.
فيما حظرت إسرائيل، السفر لمعظم أنحاء قارة إفريقيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بجنوب أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت، في مستهل جلسة حكومية عقدها اليوم الجمعة، بعد رصد أولى إصابات بالسلالة الجديدة في إسرائيل، إنه تم اكتشاف 5 إصابات بالمتحور الجديد، متوقعًا تسجيل المزيد من الإصابات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن كل الدول الإفريقية - باستثناء دول شمال القارة - أصبحت ضمن القائمة الحمراء، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تستمد معلوماتها حاليًا من السلطات الصحية في جنوب إفريقيا.

وسجلت السلطات الإسرائيلية، إصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19، المرصودة في جنوب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل إصابة لدى شخص عائد من ملاوي، مضيفة أن هناك اشتباها بحالتين آخريين لأشخاص عائدين من الخارج تم وضعهما في الحجر الصحي.

القدس إسرائيل أوميكرون متحور أوميكرون الصحة الإسرائيلية

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