هولندا قلقة من الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية

أعربت هولندا عن قلقها إزاء الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرة إلى أن التحرك يزيد من التوترات في المنطقة المتأججة بالفعل.

وقال وزير الخارجية الهولندي بن كنابن -في خطابه بالدورة 28 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم اليوم- إن الحشد العسكري الروسي على طول الحدود مع أوكرانيا يزيد من التوترات في وضع غير مستقر بالفعل، وسيعلمنا الماضي أنه لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين.

وأكد كنابن دعم هولندا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأضاف: “ندعو جميع الاطراف إلى اتخاذ خطوات نحو تسوية سياسية على أساس اتفاقيات مينسك”.

وأشار إلى الدور المهم بشكل خاص الذي تلعبه بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، مشددا على ضرورة وقف التعطيل المستمر لنشاط المراقبين.