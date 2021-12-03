مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى الوادى الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء، بمدينة الخارجة فى محافظة الوادي الجديد، فيما أصيب خاله بأزمة قلبية وجرى نقله إلى مستشفى الخارجة العام ونقل جثة الشاب لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة بوصول شخصين إلى مستشفى الخارجة العام إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول محمد عزت فهيم كريم طالب جامعي بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة أسيوط، وخاله أحمد بيوض في حالة صحية حرجة.

وتبين تعرضهما لصعق كهربائي أثناء العمل في محل ملك للأسرة وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الطبية لهما، حيث لفظ الشاب أنفاسه متأثرا بإصابته، فيما استقرت حالة الآخر وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن جثمان الشاب المتوفي.

وفي سياق آخر، كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في وقت سابق على حريق شب في منطقة زراعات النخيل بزمام منطقة عين العقرب بقرية بولاق بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، تلقت بلاغاً من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في منطقة زراعات نخيل بجوار مسجد عين العقرب بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة.. على الفور دفعت وحدة إطفاء القرية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق بمساهمة الوحدة المحلية بسيارات وفناطيس مياه لضمان عدم انتقال الحريق إلى المنازل المجاورة وإجراء عمليات التبريد للنيران ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق