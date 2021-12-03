الفلبين الرابعة عالميًا فى التطعيم اليومى ضد كورونا

احتلت الفلبين المركز الرابع عالميًا ضمن أعلى معدل يومي للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بعد توزيع 2.7 مليون جرعة لقاح ضد الفيروس في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم /الجمعة/، عن موقع الإحصاءات العالمي "أور وورلد إن داتا" أو "Our World in Data"، أنه من بين الدول التي سبقت الفلبين في الترتيب، الصين حيث وزعت 22 مليون جرعة لقاح، والهند بـ10 ملايين جرعة، فيما جاءت بعد ذلك الولايات المتحدة بـ 3.4 مليون جرعة.

ومضى وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكي، ليتوقع أن بلاده قد تُصنف في المرتبة الأولى من حيث اللقاحات التي تم توزيعها بالنسبة لإجمالي عدد سكانها.

وأظهر آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية، أنه تم توزيع إجمالي أكثر من 90.2 مليون جرعة لقاح حتى أمس، من بينها 52.4 مليون جرعة أولى، و37.3 مليون جرعة ثانية ولقاحات وحيدة الجرعة. إلى جانب توزيع أيضًا أكثر من 421 ألف جرعة معززة ضد المرض في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنها تتعقب نحو 182 وافدًا من جنوب أفريقيا وصلوا إلى البلاد خلال الفترة بين 15 و29 من شهر نوفمبر الماضي، في ظل استمرار ظهور إصابات بمتحور "أوميكرون" من (كوفيد-19).

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أنه تم تعقب نحو 71 من إجمالي 253 وافدًا من جنوب أفريقيا، من بينهم 249 فلبينيًا و4 رعايا أجانب، مضيفة أن 67 مسافرًا لم يخضعوا بعد لإعادة الاختبارات الطبية، بينما أثبتت الاختبارات لـ3 أشخاص نتائج سلبية لفيروس كورونا المستجد، ويخضعون حاليًا لعزل منزلي.

كانت الفلبين قد أدرجت بوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والمجر، وهولندا، وسويسرا، على القائمة الحمراء الخاصة بالمتحور الجديد، لتسري اعتبارًا من 28 نوفمبر الماضي حتى 15 ديسمبر الجاري.