الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل انتخابات اتحاد الطلاب بـ«ألسن عين شمس»

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

اختتمت اللجنة العليا للانتخابات بكلية الألسن جامعة عين شمس، المرحلة الأخيرة من إجراءات تنتخاب اتحاد الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 وشهدت الكلية بعد اكتمال النصاب القانوني للجنة الانتخابات بالكلية برئاسة الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شيماء محمود عواض، عضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالكلية، وطلاب الاتحاد وعددهم ١٢ طالبا وطالبة، عقد عدة جولات انتخابية عن طريق الاقتراع العلني المباشر.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن ما شهدته العملية الانتخابية اليوم هي عرس إنتخابي يجسد المعنى الديمقراطي في اختيار أعضاء الاتحاد بالكلية ورئيسه ونائبه، مشددة على أن إدارة الكلية التزمت بالجدول الزمني الذي أعلنه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأكدت أن الاتحاد بكامل قوامه يعد الركيزة الأساسية الذي سيخدم الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الحالي.

وأعلنت رشاد  فوز الطالب محمد جمال بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الألسن، وفوز  الطالب نور أيمن عبد اللطيف بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

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