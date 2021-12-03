عرض عاطل متهم بالشروع فى قتل طفل على مستشفى أمراض نفسية بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عرض عاطل على مستشفى أمراض نفسية وعصبية قى اتهامه بالشروع فى الاعتداء على طفل عمره 5 سنوات، بسلاح أبيض، أثناء سيره مع والدته في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، للوقوف على مدى مسؤوليته عن تصرفاته من عدمه.

وكانت النيابة العامة، قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت في إطار التحقيقات لأقوال والدة الطفل، و كشفت التحقيقات أن الشاب يشتبه في أنه مهتز نفسيا حاول الاعتداء على طفل، عمره 5 سنوات بسلاح أبيض، أثناء سيره مع والدته، لكنه لم يصب الطفل.

و أضافت التحقيقات أن أهالي المنطقة، تمكنوا من ضبط المتهم قبل هروبه وسلموه للأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.