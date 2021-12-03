زيادة معدلات التشغيل الجوية بين القاهرة والمطارات اليمنية

كشفت مصادر مسؤولة في شركة ميناء القاهرة الجوي عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية بين القاهرة والمطارات اليمنية خلال الفترة الراهنة، في ظل تزايد الحجوزات من الركاب اليمنيين للسفر والتنقل بين القاهرة والمدن اليمنية عبر مختلف شركات الطيران المصرية واليمنية الوطنية والخاصة، مع تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات بين البلدين.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الفترة الراهنة تشهد زيادة تشغيلية هائلة بين القاهرة وعدد من المطارات اليمنية من بينها مطارى صنعاء وعدن الدوليين، عبر شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى دخول شركات الطيران اليمنية الوطنية والخاصة في سوق النقل الجوي لنقل الأشقاء اليمنيين من وإلى بلادهم، رغم الظروف الأمنية والسياسية الراهنة التي يشهدها اليمن حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن شركة طيران مصرية خاصة قد تقدمت خلال الآونة الأخيرة بطلبات إلى سلطة الطيران المدني المصري، لتسيير رحلاتها الجوية الدولية بين القاهرة وعدن وصنعاء، في ظل الكثافة الركابية اليمنية التي تشهدها منظومة المطارات المصرية حاليا، وبالأخص مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين، متوقعا موافقة الجهات المختصة بوزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني للموافقة للسماح بتلك الشركة للدخول في سوق النقل الجوي المصري واليمني مع بداية العالم الجديد 2022.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسؤولي مطار القاهرة الدولي، بضرورة تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية والوقائية على جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى اليمين، في ظل سوء الأحوال الصحية وتفشي الأمراض والأوبئة.