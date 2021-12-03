ماليزيا ترصد أول حالة إصابة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا

قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم الجمعة إن بلاده رصدت أول إصابة على أراضيها بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.



وأضاف أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة هي لزائر أجنبي من جنوب أفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر.

يشار إلى أن متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بتسوانا.

يُذكر أن العلماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحور (أوميكرون) الجديد من فيروس كورونا، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء -إلى جانب الحكومة- عن قلقهم إزاء ظهور سلالة (أوميكرون)، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب إفريقيا الخميس، كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.

وفي سياق متصل أعلنت أستراليا الجمعة أنها رصدت أول حالة إصابة بأوميكرون لدى طالب لم يسافر إلى الخارج ما يشير إلى أن المتحورة بدأت تنتشر في الأراضي الأسترالية.



وتم رصد الإصابة في سيدني أكبر مدن البلاد رغم حظر دخول غير المواطنين الى أستراليا والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا حيث اكتُشِفت المتحورة اول مرة نهاية نوفمبر.



وقالت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إن الشخص الذي ثبتت إصابته لم يسافر إلى الخارج وليست لديه أي صلة بأشخاص سافروا إلى الخارج، مشيرة إلى ان عملية البحث عن مخالطيه لا تزال جارية.