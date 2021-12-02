الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويدعوه لدعم استمرار الشراكة البناءة

محافظ أسوان ورئيس
محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للدكتور أيمن عثمان بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة أسوان ليستكمل مسيرة النجاح والتفوق بهذا الصرح العلمي والمجتمعي الذي ساهم في توفير التعليم الجامعي والأكاديمي والبحثي لأبناء هذه المحافظة العريقة والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ أسوان على دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة مع جامعة أسوان من أجل تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها منارة العلم والمعرفة وبيت الخبرة والاستشاري الموثوق فيه بمختلف قطاعات العمل العام؛  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعانة بقدرات وإمكانيات الجامعات في المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد رئيسا لجامعة أسوان حتى بلوغ السن القانونية.

وأعلن في وقت سابق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الدكتور أيمن عثمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان، حتى يتم اختيار رئيس الجامعة.

وتوجه عثمان، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وتعيينه رئيسًا لجامعة أسوان.

وتولى الدكتور أيمن عثمان قيادة الجامعة بموجب القرار الوزراي والصادر بتاريخ 28/3/2021 منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان. 

وسبق أن صدر القرار الجمهوري رقم 1955لسنة 2017 بتعيين الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، نائبا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة 4 سنوات.

وشغل عثمان العديد من المناصب الإدارية والقيادية  بجامعة أسوان، بدءًا من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا والبحوث وصولا الي عمادة  كلية الهندسة  لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017، ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان ثم رئيسا لجامعة أسوان حتي بلوغه سن التقاعد.

وحصدت جامعة أسوان خلال توليه مسئولية الجامعة خلال الفترة الانتقالية  على المركز 95 عالميًا في تصنيف التايمز البريطانية للتنمية المستدامة. 

كما وقع الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة اتفاق تنفيذي بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية قد نظمت جامعة أسوان قافلة طبية لدولة تنزانيا في يوليو 2021 كما دشنت جامعة أسوان مؤخرا قاعة المؤتمرات باسم المشير محمد حسين طنطاوي اتخذ عثمان خلال الفترة الانتقالية العديد من القرارات الداعمة للعملية التعليمية بجامعة أسوان والمشاركة الإيجابية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية جامعة أسوان محافظ أسوان

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وائل لطفي

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