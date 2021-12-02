سامي مغاوري: «البيت بيتي» مليء بالرعب والتشويق و«زومبي على جنبي» فيلم كوميدي

انتهى الفنان سامي مغاوري من تصوير مشاهده في فيلم (زومبي على جنبي)، مشيرا إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي من الدرجة الأولى ويتخلله بعض مشاهد الرعب، حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يجسد دور مطرب مهرجانات، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية، لافتا إلى أن الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، شيماء سيف، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود.

ونوه سامي مغاوري- في تصريح صحفي، اليوم الخميس- بأنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل (الفرح فرحنا)، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، ويشارك في بطولته كل من أوس أوس، محمد ثروت، ميرنا جميل، إيمان السيد، ويزو، عارفة عبد الرسول وإيمان السيد، ومن تأليف حسن مصطفى محرم، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

ولفت إلى أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل (البيت بيتي)، موضحا أنه تم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد العمل، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق يتخللها بعض كوميديا الموقف الموظفة في الدراما بشكل جديد.

وأضاف أن المسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة كل من مصطفى خاطر، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، سليمان عيد، محمد محمود عبد العزيز، مي القاضي، ومن إخراج خالد مرعي، مشيرا إلى أنه بدأ أيضا تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل (اللعبة) الذي يشارك في بطولته كل من هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وأوتاكا وعارفة عبد الرسول ومى كساب.