الخميس 02 ديسمبر 2021
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فن

دينا الشربينى وهشام ماجد فى مقطع فيديو ساخر عبر «تيك توك»

دينا الشربيني وهشام
دينا الشربيني وهشام ماجد

نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو ساخرا لها برفقة الفنان هشام ماجد عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير “انستجرام” ظهرا فيه وهما يؤديان إحدى المشاهد عبر تطبيق “تيك توك” للفنان الراحل غسان مطر والفنان فريد شوقي.

https://www.instagram.com/reel/CW_Erx7IBmy/?utm_source=ig_web_copy_link

ويعود المشهد لفيلم “الأبطال” والذي عرض في عام 1974 والذي كان يتحدث فيه فريد شوقي إلى غسان مطر من خلف الستار، وانتشر هذا المقطع الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي وساخر.

وانهالت التعلقيات على منشور دينا الشربيني حيث ظهرت بشكل كوميدي برفقة الفنان هشام ماجد من كواليس تصوير فيلمهم السينمائي الجديد “حامل اللقب” ونال الفيديو إعجاب العديد من جمهورهم.

وتشارك دينا الشربيني في بطولة  فيلم “حامل اللقب” الذي يجمعها مع الفنان هشام ماجد ومحمد سلام، حيث تم الانتهاء من تصويره الأيام الماضية تمهيدا لعرضه في السينمات الفترة المقبلة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر الاستقرار على ميعاد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والميكساج بالكامل.

وفي سياق مختلف تُكثف الفنانة دينا الشربيني، جلسات تصوير أحداث مسلسلها الجديد “آخر دور”، للانتهاء من مشاهدها فى العمل والتى تدور أحداثه في إطار الجريمة والغموض، ويتضمن العمل 12 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لتتفرغ بعد الانتهاء من كافة مشاهده لمسلسلها الرمضاني الجديد “مشوار لحد هناك” الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان، فى أول تعاون بينهما.

وتدور أحداث مسلسل “آخر دور” في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة شاهد، وهو مكون من 12 حلقة، من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح ومريم الخشت وجار التعاقد مع بقية أبطال المسلسل والمشاركين في بطولته. 

دينا الشربيني وهشام ماجد دينا الشربينى وهشام ماجد فى حامل اللقب مسلسل دينا الشربيني الجديد دينا الشربيني هشام ماجد الفنان فريد شوقي غسان مطر فيلم الأبطال

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