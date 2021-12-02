قبل انطلاق الحملة.. طبيب يوضح أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

مع الإعلان عن حملة التطعيم ..طبيب يوضح اهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

مع إعلان وزارة الصحة عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التى تعقد خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

فما أهمية التطعيم

الدكتورة شيرين خميس أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة الفيوم، تؤكد أن أهمية التطعيم تكمن فى أن شلل الأطفال مرض شديد العدوى، عادة ما يصيب الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، وتتمثل أعراضه الأولى في الحمى والإجهاد والصداع والقيء وألم في الأطراف، ويمكن أن يسبب المرض شللًا -غالبًا وحتى الآن- غير قابل للعلاج، وفي الحالات المتأخرة، يمكن أن يؤدي شلل الأطفال إلى الوفاة.

وأوضحت شيرين في تصريحات لـ"الدستور"، أن فيروس شلل الأطفال ينتقل من براز طفل حامل للفيروس إلى الأطفال الآخرين بالأكل أو الشرب الملوث بسبب سوء مستوى النظافة الشخصية، ولو كان هؤلاء الأطفال غير محصنين بالطعم الواقي يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللًا كاملًا في أحد الأطراف في غضون ساعات.

وأضافت شيرين إنه من النادر جدًا أن يصاب الإنسان بمرض شلل الأطفال بعد عمر الخمس سنوات، لذا من الضروري تطعيم كل الأطفال الذين يعيشون في مصر -سواءً مصريين أو غير مصريين- من وقت الولادة وحتى خمس سنوات.

وأضافت إنه للحماية من شلل الأطفال، ينبغي أن يتم تطعيم جميع الأطفال الذين يعيشون في مصر سواءً مصريين أو غير مصريين من عمر يوم.

يذكر أن التطعيمات الروتينية الموضحة في جدول التطعيمات والتي تقرها وزارة الصحة المصرية هىمن خلال 7 جرعات: عند الولادة، والشهر الثاني، والشهر الرابع، والشهر السادس، والشهر التاسع، والسنة، والسنة ونصف.