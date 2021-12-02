إصابة 7 فى حادثى تصام بقنا

أصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، على طريق "مصر_أسوان الزراعى"، في محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص أمام قرية المخادمة بقنا.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من أسعد سليمان أحمد، 39 عاما، حسن عيد حسن، 12 عاما، مصطفى ناجح محمد، 19 عاما، محمد الأمير محمود، 35 عاما، محمد أحمد محمد، 65 عاما، محمود محمد إسماعيل، 30 عاما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.



كما أصيب سائق آخر، فى حادث انقلاب سيارة نقل، بجانب ترعة بطريق الحلفاية بنجع حمادى شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة فى ترعة بطريق الحلفاية بنجع حمادى، وأسفر الحادث عن إصابة رشاد غريب أبوالوفا، 59 عاما، سائق، تم نقله إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.