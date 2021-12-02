الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير العدل يفتتح محكمة بني عبيد الجزئية بالدقهلية (صور)

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية محكمة بنى عبيد الجزئية. 

وتتكون المحكمة الابتدائية الجديدة ببنى عبيد، من 6 طوابق، ومبنية على الطراز المعماري للمحكمة الدستورية بالقاهرة، وملحق بها مكتب شهر عقاري، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتقريب جهات التقاضي للمواطنين.

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و كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد رافق الوزير وقدم له شرحًا عن طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقوم بها والتيسيرات التييقدمها للمواطنين، وعندما طلب المحافظ إضافة خدمة الشهر العقاري، وافق الوزير على الفور.

وأعرب عن اعتزازه بأبناء الدقهلية، مشيرًا إلى أن تلك المحافظة العريقة قد أنجبت لمصر الكثير من الرموز والأعلام الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية والعلمية والسياسية بها.

وتفقد وزيرالعدل، معرض صور للعديد من رموز المحافظة من بينهم: علي مبارك أبو التعليم في مصر، وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإمام الدعاة إلى الله محمد متولي الشعراوي، والإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، ومحمد حسين هيكل، وعلى محمود طه، وكوكب الشرق أم كلثوم، ورياض السنباطي، وكامل الشناوي، وأحمد حسن الزيات، وأنيس منصور، وفاتن حمامة، ورائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط الدكتور محمد غنيم، وأحمد مستجير، ومحمد فتحي كروان الإذاعة، وغيرهم الكثير من الأعلام في كافة مناحي الحياة.

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وأقام الدكتور أيمن مختار، هذا المتحف الملحق بقاعة الشعب في إطار قيامه بتطوير مبنى ديوان عام المحافظة.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية تحت مسمى: "محكمة بني عبيد " تتبع محكمة شمال المنصورة الابتدائية.

وحدد القرار اختصاص المحكمة بنظر قضايا المدني الجزئي والجنح وقضايا الأسرة بدائرة ومركز ومدينة بني عبيد ويكون مقرها بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل أيمن مختار محافظ الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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