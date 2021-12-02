الأمير هاري يكتب رسالة عاجلة نيابة عن الأميرة ديانا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز

أعرب الأمير هاري عن امتنانه للمجتمع العلمي والطبي لمكافحة المرض، وكتب على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: "في اليوم العالمي للإيدز.. نعترف بالأربعين عامًا التي شكلت حياة الكثيرين.. نكرم أولئك الذين قُطعت حياتهم ونعيد تأكيد التزامنا تجاه مجتمع علمي عمل بلا كلل ضد هذا المرض.. ستكون والدتي ممتنة للغاية لكل ما تدافع عنه وما أنجزته... نشارك جميعًا هذا الامتنان ، لذا شكرًا لكم".

في منتصف الثمانينيات أدى تفشي فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى ظهور هستيريا وصمت في أولئك الذين يعانون من الأمراض، تحدت ديانا الأسطورة القائلة بأن المرض يمكن أن ينتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد، وغالبًا ما يتم تصويرها وهي تتصافح أو تعانق المرضى المصابين، كما افتتحت أول وحدة لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في المملكة المتحدة في مستشفى لندن ميدلسكس في عام 1987

وتابع: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب الاستماع إلى الأغلبية التي لا صوت لها في العالم، ويقع العبء على قادتنا لإنهاء هذا الوباء.. وأي شيء أقل من ذلك هو هزيمة ذاتية".

وواصل الدوق دعوة الخبراء والقادة الطبيين للنضال من أجل عدالة اللقاحات، وهذا يعني كسر احتكارات المستحضرات الصيدلانية التي تمنع وصول اللقاحات إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني وفاء الحكومات بوعودها وتقديم الجرعات التي التزمت بها، كما يعني متابعة الاتفاقات الدولية بشأن الأوبئة بجداول زمنية صارمة ومساءلة بعضها البعض أمامها، كما يجب معاملة جميع البشر على أنها حياة متساوية.

كيف ينتقل الإيدز؟

الطريقة الأكثر شيوعًا من خلال الجنس الشرجي أو المهبلي دون استخدام واقي ذكري أو وسيلة عازلة.

مشاركة الإبر والمحاقن والأشياء الأخرى لتعاطي المخدرات

مشاركة معدات الوشم دون تعقيمها بين الاستخدامات

أثناء الحمل أو الولادة من امرأة إلى طفلها

أثناء الرضاعة الطبيعية