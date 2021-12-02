الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 21 رحلة طيران روسية لمطار الغردقة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستقبل مطار الغردقة الدولي الدولي، اليوم الخميس، 21 رحلة طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة معهم فور وصولهم أرض مهبط المطار.

وكانت جداول رحلات اليوم لمطار الغردقة الدولى كشفت عن وصول 93 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن جداول الرحلات اليوم الوافدة من الدول المختلفة توضح وصول 93 رحلة طيران مختلفة من جنسيات مختلفة على رأسها الجنسية الروسية، تصل منها 21 رحلة اليوم، والأوكرانية، والألمانية، والتشيك والبولندي وعدد من الجنسيات الأخرى المختلفة.

كان تفقد وفد من شركات السياحة التشيكية عددًا من فنادق مدينة الغردقة، وذلك استعدادًا لوصول وزيادة عدد الرحلات الوافدة إلى منتجعات البحر الأحمر.

حيث أجرى الوفد جولة كاملة داخل الفنادق لتفقد الاجراءات الاحترازية ومتابعة عملية وصل الوفود السياحية منذ وصولهم للمطار وحتيالتسكين بالغردقة، فيما ابدي الوفد اعجابه بالإجراءات الاحترازية والالتزام داخل الفنادق، بالإضافة إلى التنظيم الجديد لعملية التسكين داخل الغرف.

من جانبه أكد محمد حمدي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الوفد يشمل عدد من شركات السياحة الكبرى والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية لمنتجعات البحر الأحمر، مؤكدًا أن الوفد أبدى إعجابه بما يتم داخل الفنادق من إجراءات والالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة وفي عملية تسهيل التسكين للنزلاء منذ وصولهم وحتى المغادرة.

وأضاف حمدي إن القطاع السياحي المصري يشهد حاليًا انتعاشة حقيقية مقارنةً بالأعوام السابقة بفضل معدل الأمان الذي يشعر بها لسائح منذ الوصول وحتى مغادرته مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة في فتح اسواق خارجية امام السوق السياحي المصري ساهم في جذب المزيد من الجنسيات الوافدة إليها.
 

من ناحيته قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة هيكلة وتطوير صناعة السياحة والتي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الدولة المصرية للقطاع السياحي دفع القطاع للنهوض مرة أخرى والمنافسة لجذب أكبر عدد من الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الموسم السياحي الشتوي بدأ مبكرًا بشكل غير مسبوق.

سياحة البحر الاحمر روسي المطارات الخميس منتجعات البحر الأحمر رحلات سياحية مطار الغردقة الدولي شركات السياحة الجنسية الروسية الغردقة الدولي فنادق الغردقة الاجراءات الاحترازية ا مطار الغردقة الدول سائح روسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الصياد الصامت».. سلاح صينى يستهدف الطائرات بشعاع ليزر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصرع شخص دهسًا في حادث أتوبيس وسط الغردقة

مصر تعزى تركيا فى ضحايا «عواصف مرمرة»

إيقاعات تطرب وطلة تخطف العين.. الموسيقى العسكرية بالزى الفرعونى فى «إيديكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج