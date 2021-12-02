اليوم.. وصول 21 رحلة طيران روسية لمطار الغردقة

يستقبل مطار الغردقة الدولي الدولي، اليوم الخميس، 21 رحلة طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة معهم فور وصولهم أرض مهبط المطار.

وكانت جداول رحلات اليوم لمطار الغردقة الدولى كشفت عن وصول 93 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن جداول الرحلات اليوم الوافدة من الدول المختلفة توضح وصول 93 رحلة طيران مختلفة من جنسيات مختلفة على رأسها الجنسية الروسية، تصل منها 21 رحلة اليوم، والأوكرانية، والألمانية، والتشيك والبولندي وعدد من الجنسيات الأخرى المختلفة.

كان تفقد وفد من شركات السياحة التشيكية عددًا من فنادق مدينة الغردقة، وذلك استعدادًا لوصول وزيادة عدد الرحلات الوافدة إلى منتجعات البحر الأحمر.

حيث أجرى الوفد جولة كاملة داخل الفنادق لتفقد الاجراءات الاحترازية ومتابعة عملية وصل الوفود السياحية منذ وصولهم للمطار وحتيالتسكين بالغردقة، فيما ابدي الوفد اعجابه بالإجراءات الاحترازية والالتزام داخل الفنادق، بالإضافة إلى التنظيم الجديد لعملية التسكين داخل الغرف.

من جانبه أكد محمد حمدي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الوفد يشمل عدد من شركات السياحة الكبرى والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية لمنتجعات البحر الأحمر، مؤكدًا أن الوفد أبدى إعجابه بما يتم داخل الفنادق من إجراءات والالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة وفي عملية تسهيل التسكين للنزلاء منذ وصولهم وحتى المغادرة.

وأضاف حمدي إن القطاع السياحي المصري يشهد حاليًا انتعاشة حقيقية مقارنةً بالأعوام السابقة بفضل معدل الأمان الذي يشعر بها لسائح منذ الوصول وحتى مغادرته مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة في فتح اسواق خارجية امام السوق السياحي المصري ساهم في جذب المزيد من الجنسيات الوافدة إليها.



من ناحيته قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة هيكلة وتطوير صناعة السياحة والتي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الدولة المصرية للقطاع السياحي دفع القطاع للنهوض مرة أخرى والمنافسة لجذب أكبر عدد من الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الموسم السياحي الشتوي بدأ مبكرًا بشكل غير مسبوق.