صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إسبانيا وفعاليات «إيديكس-2021»

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، ولقاءات وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع قادة الوفود المشاركة في معرض "إيديكس 2021"، وكذلك عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توجيهات الرئيس السيسي لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات.

وفي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "السيسى وسانشيز يبحثان سبل تنمية العلاقات الثنائية ومعالجة الأزمات الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر، مشيرا إلى عزمه الانطلاق بالعلاقات بين البلدين، إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي والمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم، موضحة أن ذلك جاء في كلمة الرئيس أمس بالمؤتمر الصحفي المشترك، عقب مباحثاته مع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

- الاتفاق على أهمية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر



وأشارت إلى أن الرئيس كشف عن أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية العمل المشترك، نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة، الجاري تنفيذها في مختلف ربوع البلاد، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، منوها بأهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت الأهرام عن الرئيس السيسي قوله إن مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسبانية كانت مثمرة وبناءة، وعكست الإرادة السياسية لتوطيد أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية.

- رئيس الوزراء الإسباني: مصر دولة أساسية ومحورية في إفريقيا سياسيا واقتصاديا



ومن جانبه، أكد بيدرو سانشيز، أن مصر وإسبانيا بلدان صديقان تربطهما علاقات قوية ووثيقة على جميع المستويات، مؤكدا أن مصر دولة أساسية ومحورية فى إفريقيا سياسيا واقتصاديا، وهى ذات أهمية كبرى لإسبانيا.

وتحت عنوان "الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس وزراء الإسباني: إسبانيا شريك أساسي لمصري، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل أمس بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله بإن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية مشيرا إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط خاصة بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015 ومؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التطرق في هذا الصدد إلى إطلاق «مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك» على هامش الزيارة الحالية وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى آفاق أرحب فضلا عن التباحث بشأن تعظيم التعاون في عدد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كالبنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والسياحة إلى جانب قطاع النقل في مصر.

- وزير الدفاع يعقد لقاءات مع قادة الوفود العسكرية وكبرى الشركات العالمية



وتحت عنوان "وزير الدفاع يعقد لقاءات مع قادة الوفود العسكرية وكبرى الشركات العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع خارديالس نيكولاس، النائب الأول لوزير الدفاع اليوناني، والفريق السعيد شنقريحه، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائري، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطاني، وممثلي شركة THALES الفرنسية، وإريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية، والكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية، وجوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والجنرال كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية، ودانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الاقتصاد البلغارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس ٢٠٢١ )، والذي تجري فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق التقي رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستاني، واللواء بحري لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، والفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوي السوداني.

- مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" مجلس الإمارات للشركات الدفاعية



وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية"، ذكرت الصحيفة أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والعميد ركن مهندس، خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، شهدوا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضحت "الأخبار" أن وزير الإنتاج الحربي أكد أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب في هذا المجال، والعمل على التأسيس لشراكات العمل المشتركة ونقل وتوطين الصناعات والتقنيات.

- إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات قبل نهاية العام



وتحت عنوان "مدبولى: إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات قبل نهاية العام"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق «إستراتيجية صناعة السيارات في مصر»، وإعلانها قبل نهاية العام الحالى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأوضحت "الأهرام أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء أمس الأول، مع ستيف كيفر رئيس شركة «جنرال موتورز» العالمية، والمهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة «مجموعة منصور»، وعدد من مسئولي الشركتين، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأبرزت صحيفة الأهرام افتتاح مُنتدى الأعمال (المصري ــ الإسباني)، فتحت عنوان "تجديد بروتوكول التعاون المالي بين (القاهرة ومدريد) بـ 400 مليون يورو"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، والوفد المرافق له تمثل لمصر فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة، بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، بالتزامن مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء أمس، خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري ــ الإسباني، بحضور بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسباني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية.

من جانبه، أشار بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، إلى أن عام 2020 شهد وقوع أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى الجهود التى بذلتها الحكومتان من أجل مواجهة تداعيات هذه الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي منها.

وأشار إلى تخصيص ما يقرب من 4.5 مليون لقاح لمصر، من خلال آلية «كوفاكس» متعدد الأطراف.

