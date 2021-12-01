النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة حلوان ضحية الاغتصاب

أصدرت نيابة حلوان، اليوم الأربعاء، قرارا بتشريح جثة طفلة قتلت على يد بائع حاول اغتصابها بمدينة حلوان.

كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

وأدلى المتهم بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بجوار منزلها بمدينة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال إنه استدرج الطفلة للمحل الخاص به بالقرب من محل سكنها، وحاول الاعتداء الجنسي عليها ولكنها قاومته وقامت بالصراخ، وخشية افتضاح أمره كتم أنفاسها واعتدى عليها بالضرب حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتابع المتهم أنه ذهب لشراء جوال، وقام بوضعها بداخله وانتظر مرور يوم وحملها وإلقائها بجوار منزلها.

وكان الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية عثروا على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، داخل جوال وملقاة بجوار منزلها بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الإقتصادية، مفاده العثور على جثة طفلة متقولة وملقاه داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثة طفلة تدعى جنى محمود، عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتي في البطن والرأس.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى إسلام، 31 سنة، بائع، وأمكن القبض عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.