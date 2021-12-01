الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة.. ومثار قلق بالنسبة لنا

مكتشفة أوميكرون
مكتشفة أوميكرون

صرحت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها مختلفة.

وتابعت كوتزي في تصريحات صحفية للعربية: "غير الملقحين وكبار السن أكثر عرضة للإصابة، والأعراض تكون أقوى في حالة غير الملقحين"، مشيرة إلى أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وقد تكون أعراضه غير قوية.

وأضافت رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن اللقاحات تساعد على مواجهة المتحور، الذي تختلف أعراضه عن سلالة دلتا.

ووفقًا لكوتزي، فإن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور، كما أنها تساعد في تخفيف الأعراض عند كبار السن.

وتابعت مكتشفة المتحور الجديد أوميكرون: «ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين، مؤكدة أن المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا».

وفى وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر.

حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون

وأضاف المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفى عقد، قبل قليل، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، لافتًا إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كورونا، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية عن المؤتمر.

وجاء مؤتمر منظمة الصحة العالمية للكشف عن آخر تطورات المتحور الجديد أوميكرون، عبر الفيديو، لمعرفة كل ما يتعلق بالمتحور الجديد بإقليم شرق المتوسط اوميكرون، والذى انتشر فى عدد كبير من دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلنت فى وقت سابق من اليوم،  أن 11 دولة على الأقل من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شهدت تسجيل إصابات بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

جنوب أفريقيا كتشفة أوميكرون الجمعية الطبية بجنوب افريقيا كورونا الملقحين كبار السن

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