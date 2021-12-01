احتفالية جامعة الفيوم لتكريم (166) من المتفوقين

شهد محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وحضر الاحتفالية كل من محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وعدد من عمداء الكليات، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والقائم بأعمال أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومنسق عام الأنشطة الطلابية والعاملين، والطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

من جانبه، قدم محمد سعيد أبو الغار، التهنئة للطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية وذويهم، مؤكدًا أن جامعة الفيوم تحرص سنويًّا على تنظيم هذه الاحتفالية، وبسبب تداعيات فيروس كورونا لم تتم إقامة الاحتفالية العام الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالجامعة، لإقامة احتفالية لتكريم المتفويقين خلال العاميين الدارسيين ٢٠١٩ /٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والبالغ عددهم 111 طالبًا في إتمام الشهادة الإعدادية و29 طالبًا في إتمام شهادة الثانوية العامة و26 في إتمام المرحلة الجامعية طبقا للقواعد التي تم الاتفاق بشأنها مسبقًا شرطًا للتكريم.

وأشاد بمجهودات أولياء الأمور الذين يقع عليهم العبء الأول، والأكبر في تحقيق تفوق الأبناء ونجاحهم، مضيفًا أن التكريم يصنع نوعًا من أنواع التنافس بين المتفوقين، للاستمرار في تحقيق التميز والنجاح.

كما أوضح محمد فاروق الخبيري، أن احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، دليلٌ قويٌّ على التماسك والترابط بين جميع منسوبي جامعة الفيوم، وانعكاسًا لشعورهم بأنهم أسرة واحدة مؤكدًا أن التكريم يكون بمثابة الوقود والمحفز الأقوى لتحقيق التفوق.



ووجَّه المتفوقين بضرورة الحفاظ على تحصيل المعرفة والعلم، وتطوير المهارات والقدرات الشخصية بالحصول على دورات تدريبية أكثر في اللغات والمجال التكنولوجي والتنمية البشرية، وخاصة أن بيئة العمل أصبحت تنافسية بشكل أكبر وأكثر من السابق.

فيما أكد عرفة صبري حسن، أن جامعة الفيوم تتميز بدعم أواصر الترابط والمحبة مع جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الأمر الذي يكون دافعا للارتقاء والتطوير، ورفعة شأن الجامعة.

وقدم التهنئة للمكرمين بمراحل التعليم المختلفة، وأولياء الأمور، الذين يبذلون كل غالٍ ونفيس، ليحقق أبناؤهم التميز والتفوق، متابعًا أن الأداء بالإخلاص والاجتهاد يعتبر ضمانة أساسية للنجاح، ولذلك تحرص جامعة الفيوم على تنظيم احتفالية التكريم، تكليلًا للنجاح وتقديرًا للتفوق.

تضمنت احتفالية جامعة الفيوم لتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين، إهداء وتسليم شهادات تقدير للمكرمين لتميزهم ونجاحهم، وتم إلقاء كلمة باسم أولياء الأمور، وباسم المتفوقين وعرض فيديو متضمنًا أسماء المكرمين بمراحل التعليم المختلفة.