ما حكم إخراج الزكاة لقريب أحلت به مصيبة؟.. «الإفتاء» ترد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: عندى مواشي وأرض زراعية وأخرج زكاتهما سنويا، ولى أقارب محتاجين، حيث يوجد بهم واحد أحلت به مصيبة "حريق" في منزله ولا يستطيع شراء مسلتزماته، فهل أعطى زكاة مالى لهم؟.

من جانبها، ردت الدار قائلة:" إنه يجوز الزكاة على الأقارب الذين لا يستطيعون استكمال متطلبات الحياة، وكذلك الذين يعجزون عن تكاليف الزواج ويريدون العفة، بل ويستحب ذلك في كل الأمور المذكورة عند كل العلماء، وفي مسألة النكاح عند الحنابلة، وكذلك إذا أحلت بهم كارثة أو مصيبة، أو أى شئ مما سبق فيجوز إخراج الزكاة للأقارب، حيث قال تعالى:"فالأقربون أولى بالمعروف".

واستشهدت الدار أيضا بما ورد عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والطبراني وغيره عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه.

حكم إخراج الزكاة قبل وقتها

ومن الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المتابعين للبث المباشر على صفحة الإفتاء، وردت أسئلة كثيرة حول حكم إخراج الزكاة قبل وقتها، أي مقدما، نظرًا لظروف، فقالت الدار إن الأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها، فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك.

كيفية التواصل مع دار الإفتاء لطلب فتوى

وكانت دار الإفتاء قد أتاحت طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.