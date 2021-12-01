ختام تدريبات «مشوارى» لتنمية مهارات طلاب المعاهد العليا بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تدريبات برنامج مشوارى لتنمية مهارات طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وقدرات طلاب المعاهد العليا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل الشباب والرياضة، ٱنه تم تنفيذ أولى تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ خلال الفترة من ١١/٢٧حتى ٢٠٢١/١١/٣٠م.

يأتي ذلك في ظل التعاون المشترك والبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم للدخول لسوق العمل المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، كذا "المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، والدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للتدريب ورعاية الشباب، ومحمد إسماعيل، مشرف عام وزارة التعليم العالي، تم تنفيذ التدريب، حسن الدسوقي، المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة ببرنامج مشواري ومنسق عام التدريب بالمحافظة.