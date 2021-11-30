شاب يطعن والده وشقيقه بسبب خلافات أسرية في قنا

طعن شاب والده (مهندس بالمعاش) وشقيقه، الثلاثاء، بآلة حادة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة عبدالمعطي أحمد مرسي، 60 عامًا، مهندس بالمعاش ونجله أحمد، 30 عاما، مصابين بآلة حادة بطعنات في الرقبة والبطن، في مشاجرة أسرية نشبت بين أب وابنه مع نجله الآخر، بسبب خلافات أسرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها، لضبط مسجل خطر قام بقتل عمه وأصاب زوجته، بعد أن أصابهما بعد التعدي عليهما بالضرب بقطعتين حديدية وخشبية، بغرض سرقتهما.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة كمال عبدالحميد محمد، 75 عامًا، واصابة زوجته هند عبدالعزيز محمد، ربة منزل.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة "طارق.ف"، نجل شقيق المجني عليه، في العشرينات من عمره، قام بقتل عمه وأصاب زوجته بقطعة حديد وخشب، بغرض سرقتهما وفر هاربًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، والمصابة إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.