انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق هائل اندلع بشقة سكنية بمنطقة التجمع الأول لكشف سبب اندلاعه كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني الشّقة، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم عن سبب الحريق كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل تركت "بطاطا" داخل فرن البوتجاز حتى تفحم وتفحم معها المطبخ ثم ملاءت النيران كافة أركان الشقة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.