برعاية طلعت مصطفى .. «مدينتى» تستضيف أولى معارض الهيئة العامة للكتاب فى المدن الجديدة
بدأت الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك" مساء اليوم الثلاثاء في استقبال ضيوف وزائري معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى والتي انطلقت تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.
وافتتح المعرض الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب، والأستاذة منى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وقال الدكتور هيثم الحاج إن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتى ضمن خطط التوسع فى إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. وأضاف أنه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعًا أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية. وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.
من جانبها صرحت الأستاذة منى الحلو بأن إقامة هذا المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة وما تسهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين.. فالقراءة تعد نافذة علي العالم، توسع الآفاق وتخلق أجيالًا من المبدعين في شتى المجالات وتسهم في بناء مجتمعات راقية ومتجانسة.. ويأتي ذلك ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائمًا على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.
وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، ثم تقام يوميًا خلال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا.
يشار إلى أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.