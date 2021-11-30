برعاية طلعت مصطفى .. «مدينتى» تستضيف أولى معارض الهيئة العامة للكتاب فى المدن الجديدة

بدأت الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك" مساء اليوم الثلاثاء في استقبال ضيوف وزائري معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى والتي انطلقت تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

وافتتح المعرض الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب، والأستاذة منى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقال الدكتور هيثم الحاج إن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتى ضمن خطط التوسع فى إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. وأضاف أنه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعًا أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية. وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.

من جانبها صرحت الأستاذة منى الحلو بأن إقامة هذا المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة وما تسهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين.. فالقراءة تعد نافذة علي العالم، توسع الآفاق وتخلق أجيالًا من المبدعين في شتى المجالات وتسهم في بناء مجتمعات راقية ومتجانسة.. ويأتي ذلك ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائمًا على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.

وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، ثم تقام يوميًا خلال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا.

يشار إلى أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.