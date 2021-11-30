رئيس الوزراء الإيطالي: مكافحة تغير المناخ و«كورونا» التحدي الوجودي الأكبر

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن مكافحة تغير المناخ مع التصدي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، التحدي الوجودي، الأهم في في العصر الحالي.

وأشار “دراجي” - في تصريح، أوردته وكالة "آكي" الإيطالية - إلى أن هذا الأمر سيتطلب تحولات جذرية في التقنيات وعمليات الإنتاج وعادات الاستهلاك، لافتًا إلى أنه لكي تنجح مكافحة هذه التحديات يجب أن تكون مستدامة من وجهة نظر بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف أن بلاده ستلعب دورًا مركزيًا في إدارة هذه التغييرات، وسيتعين عليها تحمل مسئولية مساعدة المواطنين الأضعف على وجه الخصوص؛ لمواجهة الانتقال السريع للطاقة، والذي ينبغي أن يتوافق مع قدرة التحول للشركات.

فيما أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد السبت الماضي.

وذكر المعهد، في بيان، أنه تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو، من عينة إيجابية لمريض قادم من موزمبيق.

وأوضح البيان، أن الشخص المصاب وأفراد عائلته الذين تخالط معهم في "حالة صحية جيدة".

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابًا.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات يبلغ 50 متحورًا، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

وتحتوي النسخة الجديدة ضعف عدد التحورات الموجودة في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.