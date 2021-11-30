وزير الدفاع الأمريكى يطلب إجراء مراجعة حول ضربات جوية فى الباغوز بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن طلب إجراء مراجعة بشأن الضربات الجوية التي شنتها قواته يوم 18 مارس عام 2019 في منطقة الباغوز فوقاني بسوريا والتي نجم عنها مقتل أكثر من 60 مدنيا هناك.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن الحادث وقع كجزء من جهود كانت تبذلها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا.



وقال المتحدث باسم "بنتاجون" جون كيربي إن الوزير لويد أوستن أوكل إلى قائد قيادة القوات الأمريكية الجنرال مايكل جاريت إجراء المراجعة.



وأضاف المتحدث -في تصريح- أن الجنرال مايكل جاريت سيراجع التقارير الخاصة بإجراء تحقيق تم بالفعل بشأن الحادث، وسيجري المزيد من التحقيقات من جانبه أيضا، على أن يقدم نتائجه وتوصياته في غضون 90 يوما إلى وزير الدفاع.

وعلى صعيد آخر نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الإفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودًا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الإثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .