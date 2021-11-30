إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى فى البحيرة

أصيب 5 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ، بطريق، القاهرة- الإسكندرية، الزراعى، أمام قرية مازن التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى ايتاى البارود لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، أمام قرية مازن التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من:-"جمعه الشحات رجب" ٤٢ سنة مقيم بدائرة مركز حوش عيسى مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، و" رجب الشحات رجب"٤٠ سنة مقيم بناحية مركز حوش عيسى، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم،" محمد على ابراهيم " ٤٠ سنة مقيم بناحية مركز حوش عيسى ، مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، "طارق فرج عبد الهادى " ٢٣ سنة مقيم بناحية مركز حوش عيسى مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، " علاء ربيع عبد اللطيف"٣٣ سنة، مقيم بناحية مركز حوش عيسى ، مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى ايتاى البارود العام، جارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.