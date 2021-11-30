الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تختار طبيبا نمساويا فى منصب مدير الطوارىء الصحية

الصحة العالمية
الصحة العالمية

اختارت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الطبيب جيرالد روكينشاب من النمسا، مديرًا للطوارئ الصحية في المنطقة الأوروبية.

وقال فولفانج موكشتاين، وزير الصحة النمساوي، اليوم الإثنين، إن الطبيب النمساوي الذي يعمل في ولاية ستيريا سوف يصبح أكبر مدير للأزمات ولحالات الطوارئ الصحية في أوروبا، وعلى هذا النحو سيدعم المدير الإقليمي هانز كلوج في مكافحة جائحة «كوفيد -19».

وأعرب وزير الصحة عن سعادته بتعيين طبيب نمساوي وخبير في الصحة العامة في هذا المنصب الرفيع في منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن النمسا تعمل بشكل جيد للغاية ووثيق مع التزام كبير مع منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، موضحًا أن الخبرة الفنية التي توفرها لنا منظمة الصحة العالمية كانت مفيدة للغاية في مكافحة الأوبئة على مدى عامين تقريبًا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرًا من أن يكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد «أدهانوم» ، اليوم الإثنين، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعًا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرًا عالميًا مرتفعًا للغاية.

وحثت المنظمة الدول الأعضاء بها وعددها 194، على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية ضد كورونا، والتأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

فيينا الصحة العالمية الطوارىء الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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