الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلهام شاهين وملكة جمال مصر تحضران عرض وثائقى «تمساح النيل» (صور)

الفيلم
الفيلم

شارك الفيلم الوثائقي تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل؛ حيث أقيمت له سجادة حمراء في مسرح النافورة حضرها الفنانة إلهام شاهين وملكة جمال مصر فوزية محمد والفنانة هبة السيسي والفنان أمير شاهين والراقصة جوهرة وإيمي سلطان وكل صناع الفيلم.

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وينقل الفيلم الفيلم صورة حميمية لسبّاح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. 

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لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللاسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.

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بعد حياة مهنية طويلة في مجال الاستثمار والتمويل بكندا والسياحة بمصر، بدأ نبيل الشاذلي عمله في السينما ١٩٩٠ مع شركة أفلام مصر العالمية كمنتج منفذ على الأفلام الأجنبية في مصر. 

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عمل كمنتج منفذ في العديد من المشاريع الهامة مع صانعي أفلام مشهورين عالميًا مثل يوسف شاهين (المهاجر) سبايك لي (Malcom X)، مايكل هانيكي (Benny's Video)، ميشيل جافراس (Rimbow for Rimbaud)، لوك بيسون (Les Aventures Extraordinaires d' Adele Blanc Sec)، ميشيل جولدمان (أم كلثوم)، كارين ويسترلاند (God bless her)، رضوان الكاشف (عرق البلح)، روبا ندى (Cairo Time). 

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أحدث مشاريعه هو فيلم تمساح النيل، الذي بدأه منذ ٢٠ عامًا مع صديقه عبد اللطيف أبو هيف والذي يحظى الفيلم بعرضه العالمي الأول في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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مهرجان القاهرة أقيم له حفل افتتاح منذ أيام قليلة حضره عدد كبير من النجوم وذلك داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

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