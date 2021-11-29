الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تكشف حجم ميزانية مواجهة سوء تغذية الأطفال

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة آمال ذكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي إنه يتم دعم ١٨ ألفا و٢١٠ أطفال تحت سن الثانية وأمهاتهم من الأسر المسجلة بتكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال احتفالية، ختام نجاح دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أمال زكى أن الهزال (نحافة الأطفال) يمثل نسبة 8%، مؤكدة أن النسبة تزيد بشكل كبير بين الفتيات، كما يمثل نقص الوزن حوالي 6% من الأطفال في نفس الفئة العمري أن نسبة الإصابة بفقر الدم تبلغ 27% بين الأطفال، لافتة إلى أن سوء التغذية عند الأطفال يكلف الدولة ما يقرب من ٢٠ مليار جنيه، لافتة إلى أنه يتم صرف دعم نقدي لتغذية الأمهات، مشيرة إلى أن التقزم يمثل مصدر قلق على الصحة العامة في مصر، حيث يصيب واحدا من كل خمسة أطفال في مصر.

وشهدت الفعالية توزيع 1700 جهاز تابلت على الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية، ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة.
 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي فيروس كورونا التربية والتعليم تكافل وكرامة

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