«طائرة 30 يونيو».. مصر تكشف عن أخطر وأحدث دون قتالية بدون طيار بمعرض ايديكس 2021

ظهرت، اليوم الاثنين، أحدث طائرة بدون طيار مصرية والتى تحمل اسم "30 يونيو"، ولفتت لأنظار بشكل بارز لا سيما أنها طائرة استطلاع وقتال بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم فى الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60-70 ساعة.

يبلغ وزن الطائرة "30 يونيو" حمولتها إلى 1 طن وعند الاقلاع تصل طن ونصف الطن، ويمكنها القيام بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية، إضافة لعمليات مراقبة الحدود.

يذكر أن معرض "ايديكس 2021 " هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاقها في 2018 والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين إلى الخميس.

ويضم المعرض شركات متخصصة في مجالات " نظم أمن المعلومات والمركبات البرية، الصيانة والإصلاح والعمرة، أنظمة الطاقة الكهربائية الهجينة، الإعلام العسكري، أنظمة الصواريخ، الأنظمة الملاحية، القفز بالمظلات والإنزال الجوي، شركات الأمن الخاصة، الإتصال عبر الأقمار الصناعية، معدات البحث والإنقاذ والسلامة، بناة السفن، برامج التطبيقات العسكرية، أنظمة السونار والرادار، أنظمة الإستخبارات والمراقبة والإستطلاع، المعدات التكتيكية، أجهزة التهديف وتحديد المدى، معدات اختبار، معدات التدريب- أجهزة المحاكاة، الأنظمة الذاتية وغير المأهولة، الأسلحة والأنظمة القتالية، أنظمة الدفاع الجوي، مصنعي هياكل الطائرات، أنظمة جو أرض وأنظمة، نظمة الرؤية / التصويب، الدفاع الساحلية، تقنيات مكافحة القرصنة، أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات / اختراق الجدران، الذخيرة والأنظمة المدفعية، أنظمة C4ISR، أنظمة الكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أسلحة القتال عن قرب، ملابس- تمويه، أنظمة القيادة والسيطرة والإتصالات، نظم الاتصالات، الأمن السيبراني- الحرب الإلكترونية، أجهزة الرؤية الليلية والنهارية، الجدران والحواجز الدفاعية، المعدات والمركبات الخاصة بالغطس وعمليات تحت الماء، أنظمة تخزين الطاقة، المحركات وأنظمة النقل- أنظمة الدفع، نظم المعلومات الجغرافية- تحديد المواقع- الملاحة، المنظمات الأمنية الحكومية، البنادق والذخيرة، الخوذات والأقنعة ودروع العين والأذن".