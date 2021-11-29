حبس عاطل يروج «تذاكر الهيروين» في المنيب

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته عدد من تذاكر الهيروين فى المنيب، بغرض الاتجار، وأنه كان يسعى لترويجها لتحقيق مكاسب مادية، مشيرا إلى أنه كان يطمح فى تكوين ثروة من اتجاره بالمواد المخدرة، إلا أن رجال المباحث أحبطوا مخططه بالقبض عليه.

- المتهم يرشد عن المصدر الذي يحصل منه على المخدرات

وأرشد المتهم عن هوية المصدر الذي يتحصل منه على المخدر، وجارى إعداد الأكمنة لضبطه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد عاطل على منطقة المنيب، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وعقب رصد تحركاته، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته (عددا من تذاكر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ من حصيلة الاتجار)، و تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.