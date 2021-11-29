الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية فى افتتاح معرض إيديكس 2021

جريدة الدستور

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصورة التذكارية في افتتاح فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) اليوم الإثنين، الذي يقام تحت رعايته، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ويستمر لمدة أربعة أيام.

وضمت الصورة التذكارية إلى جانب الرئيس السيسي، كلا من : رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورؤساء الوفود وممثلي الدول المشاركة في المعرض.

ويشارك في فعاليات المعرض- الذي يعقد في دورته الثانية خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل - كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.

ويضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال، وتضمن المؤتمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح  جميع الاستفسارات. 

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبدالمنعم التراس، أنهم سيبرزون فى المعرض فخر منتجات صناعة الطائرات من 3 مصانع تابعة لهم، ستشمل طائرات تدريب وقتال وهليكوبتر، مضيفًا أنه ولأول مرة سيتم عرض الطائرات الموجهة دون طيار لأعمال التدريب والقتال لعناصر الدفاع الجوي.

واستكمل أنه سيتم الكشف ولأول مرة عن افتتاح أول مركز للطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط، لأنه يمكنه عمرة 16 طائرة مرة واحدة، مؤكدًا أن جميع العمالة الفنية فى المركز مصرية كاملة لرفع الكفاءة والصيانة، سواء لشركات أو أفراد.

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