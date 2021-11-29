الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في الفترة النهارية، فيما يكون الجو مائلًا للبرودة ليلًا. 
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك شبورة مائية تتكون صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا وجب على السائقين القيادة بانتباه.
أوأشار “شاهين”، إلى أن درجات الحرارة اليوم الإثنين ستكون كالتالي: 
القاهرة: العظمى 33 - الصغرى 20
الإسكندرية: العظمى 31 - الصغرى 20
بورسعيد: العظمى 30 – الصغرى 21
الزقازيق: العظمى 33 – الصغرى 20
سوهاج: العظمى 34 - الصغرى 15
أسوان: العظمى 36 - الصغرى 16

ولفت إلى أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء ستكون كالتالي: 
على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 15 درجة.
ونوه بأن درجات الحرارة الأربعاء، ستكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.
كانت هيئة الأرصاد الجوية قد ناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة تحسبا للشبورة المائية التي تتكون في ساعات الاثنين الأولى، والتي قد تتسبب في بعض الحوادث، كما ناشدت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس، لعدم الإصابة بنزلات برد شديدة.

الوجه البحري درجات الحرارة المواطنين جنوب سيناء ارصاد

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