الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تعقد جلسة حوارية مع أولياء أمور طلاب الثانوية CEGEP بكندا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة حوارية عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين لشهادة الثانوية CEGEP بكندا وأيضا عدد من الطلاب، لبحث أزمة اعتماد شهادة الثانوية CEGEP الصادرة من مقاطعة كيبك بكندا، والمعادلة الخاصة بها لدخول الجامعات.

حضر اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ حسين زغلول مدير إدارة الشهادات الأجنبية بمكتب التنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالسادة أولياء الأمور والطلاب المشاركين، ومعربة عن سعادتها بهذا اللقاء الثاني، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاستفسارات من الجالية المصرية في كندا وبشكل خاص من مقاطعة كيبك، بشأن معادلة شهادة الثانوية CEGEP بالثانوية العامة المصرية، حيث يتم إنقاص المجموع وعدم إضافة درجات عام كامل درس به الطالب ما يقرب من ١٠- ١١ مادة "مستوى متقدم".

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون المثمر مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على دعم ومساعدة أبنائنا الدارسين بالخارج، وعلى تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمامهم، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، خصوصًا أن هناك عددا كبيرا جدًا من المصريين المقيمين في مقاطعة كيبك الكندية.

ومن جانبه، قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن وزارة الهجرة تسعى لحل هذه الأزمة لتقييم الدرجات لأبنائنا الحاصلين على شهادة CEGEP، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حل الأزمة وكذا الاستماع للمشاكل والاقتراحات، مؤكدًا أننا مستمرون في التواصل للوصول إلى الحل النهائي.

وبدوره، أكد الأستاذ حسين زغلول، مدير إدارة الشهادات الأجنبية بمكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنهم في مكتب التنسيق ووزارة الهجرة يعملون جاهدين لصالح أبنائنا الطلاب بالخارج، مثمنا دعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لهذا اللقاء ومناقشة هذا الموضوع المهم للوصول إلى حل مناسب له.

وناقش اللقاء الاقتراحات من جانب أولياء الأمور ومن جانب ممثل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق لحل هذه الأزمة، وتم الاتفاق على إعداد تقرير حول كافة الاقتراحات والأفكار التي عرضها السادة أولياء أمور الطلاب، وعرضه على السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للوصول إلى أفضل طريق لاحتساب الدرجات الخاصة بأبنائنا الطلاب دارسي الشهادة الثانوية CEGEP.

ومن جانبهم، قدم أولياء الأمور المشاركين الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، على هذا اللقاء والسعي لحل هذه الأزمة التي يواجهها أبنائهم عند عودتهم لمصر والتقدم للالتحاق بالجامعة، معربين عن سعادتهم لاهتمام سيادة الوزيرة بهذه المشكلة ودفعها للحل، كما قدموا الشكر للسيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمامه والاستجابة لهذه المناشدات من المصريين بالخارج.

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