الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «معجزة» لأول مرة بالشرق الأوسط في مهرجان القاهرة السينمائي

معجزة
معجزة

يُعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "معجزة" ضمن المسابقة الدولية التي تقام بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "معجزة" من إخراج بوجدان جورج أبتري، ومن إنتاج رومانيا، التشيك، لاتفيا.

وتتبع أحداث الفيلم الراهبة الشابة كريستينا، وهي تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل، تأخدها رحلتها المبهمة حول المدينة وتعود في المساء لتلتقي بمصير غير متوقع في طريق عودتها إلى الدير.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 118 دقيقة، في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، ويعرض مرة ثانية غد الثلاثاء في الساعة الـ 9:30 مساءً بسينما الزمالك 1.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

ويُعرض اليوم لأول مرة أيضًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج جوناثان كيجسر، وإنتاج كندا.

كما يُعرض اليوم الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.

كما يعرض اليوم، لأول مرة في الدول العربية وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "خلية النحل"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة للمهرجان، وهو من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.

اليوم الشرق الأوسط معجزة المسابقة الدولية لدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي وجدان جورج أبتري رومانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

وزير المالية: تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعًا للصناعة الوطنية

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ياسمين فؤاد: نبذل قصارى جهدنا لرفع درجة الوعى للحد من استخدام البلاستيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار