عرض «معجزة» لأول مرة بالشرق الأوسط في مهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "معجزة" ضمن المسابقة الدولية التي تقام بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "معجزة" من إخراج بوجدان جورج أبتري، ومن إنتاج رومانيا، التشيك، لاتفيا.

وتتبع أحداث الفيلم الراهبة الشابة كريستينا، وهي تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل، تأخدها رحلتها المبهمة حول المدينة وتعود في المساء لتلتقي بمصير غير متوقع في طريق عودتها إلى الدير.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 118 دقيقة، في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، ويعرض مرة ثانية غد الثلاثاء في الساعة الـ 9:30 مساءً بسينما الزمالك 1.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

ويُعرض اليوم لأول مرة أيضًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج جوناثان كيجسر، وإنتاج كندا.

كما يُعرض اليوم الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.

كما يعرض اليوم، لأول مرة في الدول العربية وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "خلية النحل"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة للمهرجان، وهو من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.