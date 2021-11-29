بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

قال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص فى السياحة الدينية، إن قرارات المملكة العربية السعودية بشأن استقبال المعتمرين من الخارج، تُمثل بشرى للمصريين في حين أن أغلب المواطنين قد تلقوا جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كل من "سينوفارم" و"سينوفاك"، وهما ليسوا معتمدين داخل المملكة العربية السعودية، وقد أصدرت المملكة العربية السعودية فيما قبل قرارات بمنع دخول غير المحصنيين باللقاحات المعتمدة داخلها.

وأضاف "الغمرى"، فى تصريحات خاصة "الدستور"، أن ما صدر من السلطات السعودية بأن المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية وليست معتمدة داخل المملكة العربية السعودية سيتم خضعهم إلى نظام الحجر المؤسسى داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسى داخل فنادق المملكة العربية السعودية سيقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجة لأداء مناسك العمرة، موضحا أن ذلك الإجراء لن يمثل أزمة بالنسبة إلى المعتمرين المصريين، حيث إن أغلب الشركات المصرية تقوم ببداية رحلات العمرة بزيارة المسجد النبوى وبعد ذلك مكة المكرمة أى من الممكن أن يقوم المعتمرين الملحقين بلقاحى "سينوفارم" و"سينوفاك" القيام بالحجر الصحى داخل المدينة المنورة ثم الاتجاة بعد ذلك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهم: مصر، وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية لمدة (5) أيام.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية هذة القرارات مؤخرًا بناء على المتابعة المستمرة من جانبها للوضع الوبائى لفيروس كورونا ومستجداته، وما رفعته الجهات الصحية المختصة باستقرار الوضع الوبائى لفيروس كورونا بهذا الدول الست.