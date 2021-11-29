مصرع شخص حرقا بالمنوفية عقب نشوب حريق بمنزله

لقي منذ قليل شخص مصرعه حرقًا داخل منزله في إحدي قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عقب نشوب حريق في منزله؛ بسبب ماس كهربائي، حيث جري نقله إليى المستشفي لمحاولة انقاذ حياته بعد اشتغال النيران في جسمه ولكنه توفي فور وصوله المستشفى.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة شخص إثر نشوب حريق في منزله، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتمت السيطرة علي الحريق في الحال.

كما نجحت الحماية المدنية ببركة السبع، في السيطرة علي الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوات مركز شرطة بركة السبع إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وسؤال الأهالي عن أسباب الحريق.

وأكد مصدر أمني، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في التليفزيون، موضحًا أن ضحية الحريق كان نائم في غرفة المنزل والتهمت النيران جسده، موضحًا أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، وتم التصريح بدفن الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.