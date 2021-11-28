الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تطلق استراتيجية لتطوير ودعم صنّاعة الأفلام والسينما بالمملكة

صنّاعة الأفلام والسينما
صنّاعة الأفلام والسينما بالمملكة

أطلقت هيئة الأفلام بوزارة الثقافة السعودية من العاصمة الرياض، استراتيجية جديدة لتطوير ودعم وتمكين صنّاعة الأفلام والسينما بالمملكة.
قال نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام حامد بن محمد فايز - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - أن استراتيجية هيئة الأفلام ببرامجها ومبادراتها المتنوعة والشاملة، تُمثّل خطوة أولى، نحو تطوير القطاع، ودعم وتمكين صنّاع الأفلام السعوديين بمختلف تخصصاتهم الإبداعية، مُنوهًا بما للمملكة من مقوّمات كبيرة في هذه الصناعة الواعدة، سواء بالمواهب السعودية المبدعة التي فازت بجوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية، أو بالأفلام السعودية التي حققت حضورًا ملفتا محليًا ودوليًا، فضلاً عن الحراك الإنتاجي الذي بدأ يتنامى في السنوات الأخيرة بفضل المناخ المُلهم الذي صنعته رؤية المملكة 2030.
وأشار فايز إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على منهجية مرنة وشاملة، تضمنت مبادرات ومشاريع متعددة تخدم القطاع والشركاء، وتُسهم في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة والاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق النمو في قطاع إنتاج الأفلام السعودي وتحويله إلى صناعة منتجة ومنافسة، تضمن إنتاج محتوى سينمائي محلي جذابٍ للجمهور السعودي والدولي، وتقديم المملكة كمركز عالمي رائد لإنتاج الأفلام في منطقة الشرق الأوسط.
كما تتضمن الاستراتيجية محاور أساسية هي: تطوير المواهب، والبنية التحتية، والإنتاج المحلي، والإنتاج الدولي، والإطار التنظيمي، وتوزيع الأفلام وعرضها، وتنبثق عنها أهداف هي: ضمان وصول قطاع الأفلام في المملكة إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية، وضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية، وتحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في المملكة، إلى جانب جذب الإنتاج العالمي للأفلام للمملكة، وخلق بيئة تنظيمية مناسبة تعزّز تنمية قطاع الأفلام، وتحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المُختارة.

الرياض السعودية الثقافة السعودية

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أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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