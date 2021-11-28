«التنمية المحلية» توافق على طلب إنارة طريق كفر أبو الديب بالشرقية

أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقة وزارة التنمية المحلية على طلب الإحاطة لإنارة طريق كفر أبو الديب - كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وقال نائب التنسيقية في تصريحات اليوم، إن ذلك الطريق يقع علي بحر مويس، وكان يتسبب الظلام في وقوع حوادث عديدة وتعرض المواطنين للغرق بسبب الظلام الدامس، الذي كام يعيق رؤية المارة وأصحاب المركبات.

وأكد أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب الأعمدة والكشافات على أن يتم استكمال إنارة الطريق في باقي المراحل تباعا، مشيدًا بتعاون الحكومة مع النواب وحرصها على حل مشاكل المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يطلقون على ذلك الطريق اسم طريق الموت، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه، لافتا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإنارة كافة الطرق التي تسبب مشاكل للمواطنين في دائرة الإبراهيمية.