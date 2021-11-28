الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الثقافة

برعاية طلعت مصطفى.. ندوات ثقافية وأنشطة فنية وأمسيات شعرية بأول معرض للكتاب بمدينتي 30 نوفمبر

جريدة الدستور

ينطلق بعد غد الثلاثاء معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، والذي تستضيفه الحديقة المركزية بالمدينة "سنترال بارك"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

ويقام المعرض هذا العام لأول مرة خارج أروقة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت شعار "القراءة كالماء والهواء" بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى. ويستمر المعرض حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، على أن يفتح أبوابه يوميًا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتبدأ فعاليات المعرض بأنشطة مختلفة للأطفال  تتضمن عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال، فضلا عن العروض الفنية المتنوعة مثل السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، بجانب الندوات الثقافية المختلفة، وعلى رأسها ندوة المستشار أمير رمزي الذي سيقوم خلالها بتوقيع كتابه "أعداء مصر الخمسة"، والحوار الجماهيري المقرر مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، والحوار المفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، والأمسية الشعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، على أن تختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها فرقة رضا والفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني.

طلعت مصطفى معرض مدينتي للكتاب وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب

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فى ذكر المثقف المحبط

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