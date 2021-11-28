مجلس النواب يناقش تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تُبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصادي للدولة وحرصًا من الحكومة المصـرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، مستخدمه كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعته مصر مع مختلف دول العالم.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغييرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية، سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر، واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناءً عليه، انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على الآتي:

إفراد فقرة محلية من البند الجمركي الدولي 8481.80، لتتضمن الفقرة الفرعية صـنف "رءوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط" بفئة جمركية ٢% بدلًا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.

وإفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره" حرصًا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملًا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية: 2516.1210 مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد ٢%، غیره بفئة وارد ۲۰% .