الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة جديدة ببورسعيد وزيارة دبلوماسية لـ«الدير الأبيض» بسوهاج

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

وضع نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بالحي الإماراتي في مدينة بورسعيد، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشعب.

وقدم  مطران بورسعيد شرحًا للحضور يخص محتويات الصندوق الخشبي الذي يوضع عادةً في أساس مبنى الكنيسة، وهي: الصندوق الخشبي الذي يرجع إلى خشب الصليب، ووضع بداخله الكتاب المقدس، الصليب، نسخة من بعض الصحف التي صدرت في وقت وضع حجر الأساس، مجلة الكنيسة، صورة من الترخيص الرسمي لبناء الكنيسة، العملات المستخدمة في حاليًا، صور لقداسة البابا ونيافة المطران، ووثيقة وقع عليها مطران بورسعيد وعدد من الآباء الكهنة وبعض من الشعب الذى حضر المناسبة.

وعلى صعيد مختلف، زارت نيكول شامبين نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض)، وكان في استقبالها بعض من الآباء الرهبان، حيث تفقدت معالم الدير، وأبدت إعجابها به كأحد الأديرة القبطية الأثرية الهامة.

 

الأنبا تادرس الأنبا تادرس مطران بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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