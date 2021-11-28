الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور «كلاسيكيات السينما العالمية» للناقد السينمائى أمير العمرى

غلاف كتاب كلاسيكيات
غلاف كتاب كلاسيكيات السينما العالمية

عن دار خطوط وظلال الأردنية، وفي سلسلة السينما، صدر للناقد السينمائي أمير العمري كتاب " كلاسيكيات السينما العالمية"، والذي يقع في 340 صفحة من القطع المتوسط، ويشتمل على مقدمة ومقالات نقدية عن 27 فيلمًا من كلاسيكيات سينما العالم في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بداية من فيلم مولد أمة للمخرج الأمريكي ديفيد وارك جريفيث وبدايات التعصب،  ورصد تلك الظاهرة منذ بدايات القرن العشرين وتحديدا في عامي 1916، 1917مرورًا بأفلام مثلت بدايات نهر الكلاسيكيات العالمية في الغرب الأمريكي بشكل عام، مما جعل من عناوين هذه الأفلام تيارًا كان ولم يزل سابحًا في نهر الفن السابع، ومع ركام غالبية تلك النوعية فيما يخص التيار الكلاسيكي الذي مثل علامات ورموز فارقة في مسيرة الفن السينمائي الذي بدأت منذ أكثر من مائة وستة وعشرين عامًا منذ ظهور أعمال الأخوين لوميير في تيار السينما الفرنسية يضيف الناقد أمير العمري 

العديد من العناوين الفارقة في تلك المسيرة المخضبة بالدم والدموع والشهوة والحرب والأحلام والتوق إلى الخلاص الوجودي والنفسي فنجد العروج على أفلام " العربة الشبح" وجماليات الموت ونابليون" وظهوره في شكل معجزة سينمائية في العام 1927، وكذلك فيلم لورانس العرب مابين الأسطورة والتاريخ، ويطرح المؤلف الكثير من الإشكاليات عن الفيلم الصامت بداية من أعمال وعوالم شارلي شابلن في العصذذذور الحديثة، سياق مقالات المؤلف أمير العمري فيما يخص تلك الأفلام المنتقاة والتي تمثل المتن في مؤلفه اعتمدت على التنوع فيما يخص الاختيار.

 فما بين التجريب في السينما الفرنسية وأفلام الحرب والمناداة أو البحث عن الحرية في الفيلم الأمريكي كان هناك وفرة في تدشين عناوين لأفلام فارقة كانت، ولم تزل ملهمة لغالبية صناع السينما في العالم قبل المنتجين والمشاهدين مثالًا لذلك نري تحليل يجمع مابين الرؤية السياسية والفنية والتقنية وحتى فيما يخص دلالة شريط الصوت والمونتاج وأداء الممثل، وكاتب السيناريو أو دور النص الأدبي في حالات مرتبطة بأعمال عالمية وخالدة كان مصدرها الرواية أو القصة مثال آلان روب جرييه في السينما الفرنسية. 

وكذلك الرؤى التاريخية أو نظرة على تاريخ الأمم وحراكها مع الأحداث، سواء سياسية أو عسكرية أو فكرية ثقافية ترتبط بحراك الإنسان وحيرته مابين القوانين السماوية والوضعية، بالإضافة لهذا هناك مقالات يجمعها المؤلف في كتابه تتعرض لسيرة ومسيرة الفن النتشكيلي على أيدى الكثير من رواد الرسم والتعبير مثل جويا وغيره، وهذا ما تجلي بمعنى الكلاسيكية التي طمح إليها المؤلف فصار الكتاب شبه مرجع لكل مهتم لفن السينما في مصر والعالم، مع استعراض العديد من خصوصيات الطرح المرتبطة برؤية كل مخرج أو صاحب مدرسة في الإخراج وكذلك السيناريو أو التوقف عند معنى الرؤية الشاملة سواء للمخرج، أو للمؤلف والمخرج معًا وكلًا بما تفرد فيه وأجاد وراكم عليه من فيلم أو عملًا سينمائي لآخر. 

الناقد أمير العمري وكلاسيكيات السينما العالمية طبعة تصدرها دار خطوط وظلال الأردنية تطرح ماهية ومفهوم المعني الكلاسيكي للفيلم السينمائي في الغرب الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

دور مؤسسات المجتمع المدنى فى إثراء الحياة الثقافية بمركز الحرية للإبداع

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يرجح احتمالية وجود متغير «أوميكرون» فى بلاده

إجلاء 418 مسافرا من مطار مينسك ببلاروسيا إلى إقليم كردستان العراقى

السفير الروسى لدى واشنطن: بوادر إيجابية فى العلاقات مع أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن