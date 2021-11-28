كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية: يُمكن إنتاج لقاح ضد المتغير الجديد لكورونا

رجح كبير المستشارين العلميين لدى الحكومة البريطانية باتريك فالانس، إمكانية إنتاج لقاح؛ للحماية من المتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في أقل من مائة يوم.



وقال السير فالانس - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية - إن صانعي اللقاحات يبحثون بالفعل في كيفية جعل اللقاحات أكثر فاعلية ضد المتغيرات الناشئة.



وأوضح أن "هناك شركتين بالفعل بإمكانهما تعديل لقاحاتهما الحالية والحصول على لقاح جديد خصيصًا ضد هذا المتغير الجديد في حوالي مائة يوم".



وشدد فالانس على أهمية تعزيز اللقاحات، مؤكدًا أنه مع استمرار تعزيز اللقاح، تصبح مستويات الأجسام المضادة عالية جدًا، ومن ثم فإنها تؤدي في الواقع إلى تغطية كافية للمتغيرات الأخرى لتثبت درجة كبيرة من الفعالية في الحماية ضد الفيروس.



وأكد علماء في جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا"، كما ألقوا باللوم عليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.



وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث يحتوي هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.



يُشار إلى أن عدد الإصابات اليومية في أكثر بلدان إفريقيا تضررُا تزايد بمقدار عشرة أضعاف منذ بداية الشهر.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.



ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.



واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.



واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرّعة". وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.



وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً".